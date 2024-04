Falschparker haben in der Paul-von-Denis-Straße gute Aussichten, ungeschoren davonzukommen. Dies hat die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt. Weil die Straße noch nicht ausgebaut ist, was erst ab dem Spätsommer passieren soll, gibt es dort auch keine offiziell ausgewiesenen Parkplätze auf öffentlichem Grund. Auf den unbefestigten Schotterflächen der Baustraße wird das Parken aktuell größtenteils geduldet. Nur wenn es zu Behinderungen oder groben Verstößen durch parkende Fahrzeuge kommt, greifen die Politessen des Ordnungsamtes ein. Wie berichtet, ist der geplante Ausbau im Stadtrat und bei Anliegern umstritten. Vor allem CDU und SPD fürchten, dass es künftig nicht genug Parkplätze für den großen Andrang geben wird, der unter anderem durch das Ärztehaus Medivicus ausgelöst wird. Auch die RHEINPFALZ hat dies kritisch kommentiert. Außer Pkw werden an der Straße auch Anhänger und Wohnwagen abgestellt. Dies ist grundsätzlich zulässig, so die Stadt; allerdings müssten solche Gefährte alle 14 Tage bewegt werden. Das werde auch kontrolliert. Für Wohnmobile gilt diese Vorgabe nicht, betont die Stadt.