In Landau bewerben sich 16 Kandidaten um die Ortsvorsteherposten in den acht Stadtteilen. In drei Ortsbezirken sehen die Wähler nur einen Namen auf der Liste.

Über 13.000 der knapp 50.000 Landauer leben in den acht Stadtteilen. 16 Landauer möchten Ortspolitik an entscheidender Stelle machen. Bis auf Joachim Arbogast in Mörlheim treten alle Amtsinhaber bei den Wahlen der Ortsvorsteher wieder an.

Am 9. Juni sind Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz und im ganzen Land Europawahlen. Foto: Stadt Landau Jürgen Doll (CDU) ist seit 20 Jahren Ortsvorsteher in Queichheim. Foto: Privat Oliver Wittmann von den Grünen möchte Ortsvorsteher in Queichheim werden. Foto: Grüne Adrian Koder-Horsten tritt für die SPD in Queichheim an. Foto: Merkel Michael Schreiner (CDU) möchte Ortsvorsteher in Godramstein bleiben. Foto: Schreiner Thomas Flocken (SPD) kandidiert in Godramstein. Foto: Merkel Kaycee Hesse von den Grünen tritt in Godramstein an. Foto: Geistler Klaus Kißel (SPD) möchte Ortsvorsteher in Arzheim bleiben. Foto: Merkel Michael Richter kandidiert für die FWG in Arzheim. Foto: FWG Thorsten Sögding (CDU) möchte Nußdorfs Ortsvorsteher bleiben. Foto: van Karin Mayer kandidiert für die Grünen in Nußdrof. Foto: Grüne Dorothea Müller (CDU) möchte wieder Ortsvorsteherin in Mörzheim werden. Foto: van Carina Langer (SPD) tritt in Mörzheim an. Foto: SPD Sandra Michler kandidiert in Mörlheim. Foto: FWG Florian Maier (SPD) ist der einzige Kandidat in Dammheim. Foto: Merkel Rolf Kost (SPD) möchte wieder Ortsvorsteher in Wollmesheim werden. Foto: Merkel Foto 1 von 16

Im mit rund 3400 Einwohnern größten Ortsteil Queichheim stellen sich drei Personen zur Wahl. Amtsinhaber Jürgen Doll ist wieder der Kandidat der CDU. Der 70-Jährige kann auf ein Vierteljahrhundert Erfahrung im Stadtrat verweisen und ist seit 20 Jahren Ortsvorsteher. Bei der letzten Wahl 2019 siegte er vor dem Apotheker Ludwig Trauth von den Grünen. Die schicken dieses Mal Oliver Wittmann ins Rennen. Der 51-jährige Bauingenieur war bereits in den vergangenen fünf Jahren Mitglied des Ortsbeirats. Dritter im Bunde ist Adrian Josef Koder-Horsten, den die SPD auf den Schild gehoben hat. Der 39-Jährige arbeitet als Wirtschaftsinformatiker.

Drei Kandidaten in Godramstein

Michael Schreiner möchte es wieder wissen. Der 56-Jährige Ortsvorsteher von Godramstein hatte den Posten 2014 von Wolfgang Kern übernommen und sich 2019 deutlich gegen den inzwischen verstorbenen Sozialdemokraten Rainer Keßler durchgesetzt. Der Fahrlehrer konkurriert mit zwei Bewerbern. Die SPD hat Thomas Flocken zum Ortsvorsteherkandidaten gekürt. Der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Kreises Südliche Weinstraße lebt seit 2019 wieder in Godramstein. Die Grünen wollen mit Kaysee Hesse punkten. Die 24-Jährige ist freiberuflich in der Seminar- und Bildungsarbeit tätig und bei Fridays for Future engagiert.

Auch in Arzheim haben die Bürger die Wahl zwischen drei Ortsvorsteherkandidaten. Amtsinhaber Klaus Kißel hatte bei den beiden vergangenen Wahlen keine Gegenkandidaten. Der 58-Jährige Landmaschinenmechaniker ist Mitglied der SPD. Die FWG in Arzheim hat den stellvertretenden Ortsvorsteher Michael Richter als Kandidaten nominiert. Richter ist 59 Jahre alt. Als dritter Bewerber tritt der Einzelkandidat Peter Gerber an, wie aus den Unterlagen der Stadtverwaltung hervorgeht.

In Mörzheim nur eine Bewerberin

Die Nußdorfer können sich zwischen zwei Bewerbern entscheiden. Amtsinhaber Thorsten Sögding (CDU) steht für Kontinuität. Der 53-jährige promovierte Chemiker ist seit 2014 erster Bürger Nußdorfs. Bei den Wahlen 2019 setzte er sich klar gegen Jenni Follmann von den Grünen durch. Die schicken nun Karin Mayer ins Rennen. Die 55-Jährige ist Gesundheits- und Krankenpflegerin.

In Mörzheim tritt Amtsinhaberin Dorothea Müller (CDU) erneut an. Die bald 72-Jährige hatte das Amt im April 2016 nach dem Tod ihres Vorgängers Gerhard Becker (SPD) übernommen. War sie 2019 noch konkurrenzlos, so bietet ihr diesmal Carina Langer die Stirn. Die Sozialdemokratin ist 40 Jahre alt und Oberregierungsrätin.

Wechsel in Mörlheim

Nachdem Joachim Arbogast (CDU) seinen Posten abgibt, wird Mörlheim eine neue Ortsvorsteherin bekommen. Zumindest ist schwer davon auszugehen, dass es eine Frau wird. Denn Sandra Michler ist die einzige Bewerberin. Der Verein Freie Wähler-Gruppe hat die 48-jährige Bankkauffrau, die nebenher auch Unternehmerin ist, nominiert. Sie sitzt auch im Ortsbeirat. Der 62-jährige Arbogast stand 15 Jahre an der Spitze des Ortes.

Auch in Dammheim dürfte es keine Überraschung geben. Amtsinhaber Florian Maier (SPD) ist – wie schon 2019 – der einzige Kandidat. Der 38-Jährige ist derzeit auch Fraktionsführer im Stadtrat und SPD-Landtagsabgeordneter.

In Wollmesheim schließlich läuft alles auf Rolf Kost hinaus. Der 62-jährige Sozialdemokrat, mittlerweile im Ruhestand, amtiert seit 2014 und ist der einzige Kandidat, nachdem die im Ortsteil stärkste politische Kraf – die Grünen – auf einen eigenen Bewerber verzichtet hat. 2019 noch hatte sie einen der ihren ins Rennen geschickt.