Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nußdorf hat wieder einen Dorfladen. Gemeinsam mit dem Tante-Emma-Laden in Arzheim wird dieser nun von einem Verein geführt. Was unterscheidet die beiden? Und wie können die kleinen Dorfläden in der heutigen Zeit überhaupt überleben?

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es schwierig, einen kleinen Dorfladen zu betreiben. Man muss viel Zeit investieren, und das für einen recht überschaubaren Kundenstamm. Privat geführte