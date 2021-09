Rund 110 Teilnehmer beteiligten sich am 14. Spendenlauf für Haiti, den die Lebensmission für Haiti in Kooperation mit der Evangelischen Allianz Landau am 12. September erneut organisiert hat. Sie erzielten eine neue Rekordsumme für das Kinderdorf im haitianischen Gonaïves.

Der diesjährige Spendenlauf für Haiti war ein voller Erfolg. Bei bestem spätsommerlichen Laufwetter rannten 91 Sport- und Spendenbegeisterte ihre Runden um den Landauer Goethepark. Zwanzig weitere Anmeldungen entfielen auf die virtuelle Version des Laufs. Diese war im vergangenen Jahr aus der Not heraus ins Leben gerufen worden.

„Der digitale Lauf hat noch viel Luft nach oben, um zu wachsen. Wir möchten der hybriden Variante Zeit geben, sich überregional zu etablieren“, erklärt Martina Wittmer von der Lebensmission.

Kinder dürfen sich etwas von dem Geld wünschen

Insgesamt sind nach Angaben der Lebensmission mehr als 35.000 Euro für das Kinderdorf im haitianischen Gonaïves zusammengekommen: Das sei neuer Rekord und ein „geniales Ergebnis“, resümiert Wittmer.

Erstmalig nahmen auch Kinder aus dem Kinderdorf selbst am Spendenlauf teil. Auf einer Leinwand im Goethepark waren sie für die hiesigen Teilnehmer und ihre mehr als 50 Sponsoren zu sehen. Rund 3100 Euro hätten die Kinder bei der Aktion vor Ort erlaufen, sagt Wittmer. „Sie dürfen nun selbst mit dem Leitungsteam ins Gespräch gehen, was sie sich von diesem Geld wünschen.“ Auf den Wunschlisten stünden alltägliche Gebrauchsgegenstände wie neue Vorhänge und Bettbezüge. Aber auch Ausflüge könnten mit dem Geld realisiert werden.