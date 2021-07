Im September wird es wieder den traditionellen Haiti-Lauf der Evangelischen Allianz Landau und der Lebensmission für Haiti geben. Auch die Kinder im haitianischen Kinderdorf laufen dieses Jahr mit. Vor Ort halten die Unruhen nach der Ermordung des Präsidenten an.

Die gute Nachricht zuerst: Für Haiti kann wieder wie gewohnt gelaufen werden. Nachdem der Lauf im letzten Jahr virtuell organisiert wurde, wird es am 12. September – so die Corona-Lage will – wieder eine Präsenz-Version im Goethepark geben. Zum 14. Mal veranstaltet die Evangelische Allianz Landau zusammen mit der Lebensmission für Haiti den Lauf. Die Teilnehmenden können dabei gemeinsam mit ihren Sponsoren finanzielle Unterstützung für die Kinder erlaufen.

Der Lauf steht aber auch im Zeichen der angespannten Lage in Haiti. „Die aktuellen Unruhen nach der Ermordung des Präsidenten zeigen, dass die Arbeit vor Ort weiterhin notwendig ist“, sagt Bruno Heinz, Vorsitzender der Evangelischen Allianz Landau. Haiti gilt als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre. Staatschef Jovenel Moïse war Anfang Juli nach anhaltenden Protesten gegen seine Regierung ermordet worden. Das Machtvakuum hat die politischen Unruhen im Land verstärkt.

Lauf in diesem Jahr doppelt besonders

Die Lebensmission sieht die aktuelle Entwicklung als Teil des Prozesses zu wirklicher Demokratie. „Das Land braucht mehr Bildung, deshalb machen wir weiter“, sagt Martina Wittmer von der Lebensmission. Das Kinderdorf der Lebensmission in Gonaives sei von den gewaltsamen Auseinandersetzungen nicht betroffen.

Auch darüber hinaus ist der diesjährige Haiti-Lauf doppelt besonders: Zum einen kann neben dem Lauf im Goethepark am 11. und 12. September auch wieder virtuell angetreten werden. Im letzten Jahr hatte die virtuelle Version großen Anklang gefunden. Die rund 80 Teilnehmer hatten eine Rekordsumme von rund 25.000 Euro erlaufen und erradelt.

Wie man für die haitianischen Kinder Sponsor werden kann

Zum anderen laufen als Premiere auch die Waisenkinder in Gonaives mit. „Wir wollen ihnen ein besseres Gefühl dafür geben, wo das Geld eigentlich herkommt“, teilt Martina Wittmer von der Lebensmission mit. Das Geld, das die Kinder vor Ort erlaufen, fließe direkt in ihre eigenen Häuser im Kinderdorf. Dieses steht im Zentrum der Unterstützung, die von der Lebensmission in Haiti und damit auch der des Spendenlaufs ausgeht.

Für den virtuellen wie auch realen Spendenlauf kann man sich online unter www.haiti-lauf.de anmelden. Wer selbst nicht antreten oder doppelt helfen möchte, kann auf der Webseite Sponsor für den Lauf der haitianischen Kinder vor Ort werden.