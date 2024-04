Werdende Mütter, die sich Begleitung während und nach der Schwangerschaft wünschen, finden ab sofort eine neue Anlaufstelle: Die Pfälzerin und Hebamme Eva Roux eröffnet am Samstag, 20. April, in der Hauptstraße 62 in Albersweiler ihre Hebammenpraxis „Haus 62“. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnerinnen, einer weiteren Hebamme und einer Doula, bietet die 33-Jährige ein umfassendes Angebot. Dazu gehören Geburts-, und Stillvorbereitungskurse sowie die mentale Geburtsvorbereitung, aber auch Rückbildungskurse, Krabbelgruppen, Babymassagekurse und Erzähltreffs für Eltern. Roux, die ihre Hebammenausbildung in Braunschweig absolviert hat, ist seit 2018 als freiberufliche Hebamme in Landau und Pirmasens sowie im Kreis Südliche Weinstraße tätig. Außerdem arbeitet sie seit 2017 im Kreißsaal des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses in Speyer. Zur Eröffnung am Samstag lädt Roux von 11 bis 18 Uhr werdende Mütter, Väter und andere Interessierte zum Tag der offenen Tür in ihre Praxis ein. Weitere Informationen gibt es unter www.haus-62.de oder bei Instagram.