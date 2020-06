Das Offene Antifaschistische Treffen Landau hat für Samstag ab 14 Uhr eine Demonstration unter dem Motto „United we stand - gegen Rassismus und Naziterror“ auf dem Landauer Rathausplatz angemeldet. Gerechnet werde mit 50 bis 100 Teilnehmern, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Einerseits wolle man sich mit dem US-Amerikaner George Floyd und allen anderen, die durch „rassistische Polizeigewalt starben und tagtäglich diskriminiert werden“ solidarisch erklären, heißt es in der Anküdigung. Andererseits wollen sich die Demonstrierenden mit den vier Lokalpolitikern der Partei die Linke solidarisieren, die am vergangenen Samstag eine Morddrohung erhalten hatten. Einer aus dem Quartett werde eine Rede halten, heißt es auf Nachfrage.