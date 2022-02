Die Kripo Ludwigshafen fahndet nach einem 19-Jährigen, der am frühen Samstagmorgen in Landau mehrfach mit einem Messer auf einen 23-Jährigen eingestochen hat. Das teilten die Kriminalpolizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Landau am Montagmorgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Zu dem blutigen Streit war es gegen 4 Uhr auf der Straße vor einem Bistro in Landau gekommen. Die Ursache des Streits ist unbekannt. Der 23-Jährige erlitt mehrere Stichwunden und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort. Die Fahndungsmaßnahmen zu seiner Ergreifung laufen derzeit. Die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig bat um Verständnis, dass zum jetzigen Stand keine weitere Angaben zu dem Vorfall gemacht werden könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.