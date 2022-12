In den Samstagmorgenstunden stellte die Polizei an der K47 in Göcklingen im Bereich der Einmündung zur L508 fest, dass ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Schild überfahren und hierdurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, wie die Polizei berichtet. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.