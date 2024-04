Nachdem das Ende der Rheumapraxis im Medizinischen Versorgungszentrum in Landau (MVZ) Wellen geschlagen hatte, kam es dort zu einem weiteren Abgang. Der Pneumologe Stefan Fiedler wird nicht weiter im MVZ praktizieren. Eine Patientin kommt vom Regen in die Traufe.

Eva Bolten-Pilz erlebte vor Kurzem ein unschönes Déjà-vu. Es war noch nicht lange her, dass sie bei einem Besuch beim Landauer MVZ mitbekam, das ihr Rheumatologe Johannes Derer nicht mehr in dem großen Ärztehaus angestellt ist. Und auch seine Kollegin Jasmin Gilly ab Mitte Juli weg sein wird. Nun der nächste Schock: Auch der Pneumologe Stefan Fiedler arbeitet nicht mehr im MVZ. „Schon wieder habe ich in die Gesichter von ratlosen Mitpatienten schauen müssen“, sagt Bolten-Pilz. „Man fragt sich langsam, was da los ist?“ Sie ist nicht glücklich über die Informationspolitik der Klinik – wenn ein neuer Arzt da sei, könne man das in der Zeitung lesen. Das sollte umgekehrt genau so sein, findet sie.

Bolten-Pilz muss nun gleich zwei neue Fachärzte suchen. Bei den Rheumatologen habe sie sogar bei den weit entfernten Praxen in Kaiserslautern, Baden-Baden oder Karlsruhe Absagen bekommen. Aktuell weiß sie nicht, wo sie unterkommen wird. Die gute Nachricht: Bei der Pneumologie wird es hoffentlich etwas einfacher werden.

Patienten bekommen nun in Speyer einen Termin

Zwar würden die übrigen Lungenärzte im MVZ Fiedlers Patienten nicht übernehmen, wie Bolten-Pilz der RHEINPFALZ berichtet. Fiedler ist aber nicht aus der Welt. Er ist nach Speyer in die Praxis von Arthur Filusch gewechselt. Wie eine medizinische Fachangestellte erklärt, bekommen Fiedlers alte Patienten nun dort einen Termin.

Als die RHEINPFALZ an seiner neuen Arbeitsstelle anruft, ist Fiedler gerade in der Sprechstunde und verweist für weitere Informationen auf seinen alten Arbeitgeber. Der Geschäftsführer des MVZ, Alexander Schopp, antwortet knapp: „Es ist richtig, dass ein weiterer Arzt das MVZ zum 31. März verlässt.“ Es bestünden aber keinerlei Zusammenhänge zur Schließung der Rheumapraxis, die zeitliche Nähe sei ein Zufall. „Die rein privaten/familiären Gründe gehören weder mitgeteilt noch in die Zeitung“, so Schopp.