Ein 27-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an beiden Armen verletzt. Der Mann fuhr auf der B10/AS Landau Nord auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zu dem Unfall kam es dann laut Polizei, da der Mann mit seinem Gefährt zu schnell unterwegs war. Er rutschte über den Asphalt. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehr als 5000 Euro. Wegen des Unfalls musste die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.