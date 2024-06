Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 8. Juni, gegen 17.30 Uhr auf der L542 zwischen Offenbach und Herxheim ist ein Motorradfahrer schwer an Arm und Schulter verletzt worden. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass ein Personenwagen und das Motorrad hintereinander in Richtung Herxheim unterwegs waren. Der PKW-Fahrer wollte an einem Feldweg nach links abbiegen und übersah, dass der Motorradfahrer ihn gerade überholen wollte. Der Motorradfahrer prallte gegen das Auto und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme musste die L542 voll gesperrt werden.