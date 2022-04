Eine 43-jährige Autofahrerin erwartet ein Bußgeld von 100 Euro einen Punkt in Flensburg, weil sie am Donnerstagvormittag während des Fahrens weniger auf den Verkehr in der Luitpoldstraße in Edenkoben achtete, sondern vielmehr auf ihre Aufgabenliste in ihren linken Hand und ihr Smartphone in der rechten. Laut Polizei wurden bei der Verkehrskontrolle zwei weitere Autofahrer ebenfalls verwarnt, weil sie am Steuer das Handy nutzten. 30 Euro müssen drei Autofahrer verrichten, weil sie nicht angeschnallt waren.