Mit Spielen, Naturführern und Forschungsaufträgen soll ein neuer Rucksack Kinder in der Südpfalz an Wald und Naturschutz heranführen. Wie sie kostenlos genutzt werden können.

Kinder in der Südpfalz sollen die Natur in ihrer Umgebung künftig mit einem neuen Angebot erkunden können: Ab Mitte Juni können Kitas, Grundschulen sowie Kindergruppen in Jugendpflege und Vereinen den „Spetzi Entdeckerrucksack Wald“ kostenlos ausleihen. Die Rucksäcke liegen im Medienzentrum Südliche Weinstraße-Landau und im Kreismedienzentrum Germersheim bereit. Enthalten seien unter anderem kindgerechte Naturführer, Spiele, kreative Ideen mit Naturmaterialien, kleine Forschungsaufträge und praktische Naturschutzaktionen, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Materialien führt „Spetzi“, ein Neuntöter, als Maskottchen.

Kürzlich erst wurde das Projekt im Kreishaus der Südlichen Weinstraße vorgestellt. Dabei übergaben Vertreter des Naturschutzverbands Südpfalz die ersten zehn Entdeckerrucksäcke an die Landräte der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim – Dietmar Seefeldt und Martin Brandl (beide CDU) – sowie an beteiligte Medienzentren.

Finanziert wurde das Konzept von der Sparkassenstiftung der Sparkasse Südpfalz. Zudem gab es einen Spendenscheck über 3000 Euro für weitere Rucksäcke. Die Starck-Stiftung übernahm laut Mitteilung die Kosten für Gestaltung und Druck von drei Rucksäcken. Langfristig sollen möglichst viele der rund 33.000 Kita- und Grundschulkinder in der Südpfalz erreicht werden. Weitere Entdeckerrucksäcke zu den Lebensräumen Wiese, Garten und Wasser sind bereits geplant. Die Materialien sollen außerdem beim „Spetzi“-Naturtag im September erprobt werden.

Ausleihe und Infos

Medienzentrum Südliche Weinstraße-Landau, Lazarettstraße 40, in Landau, Telefon 06341 80646, unter hp.medienzentrum-suew-landau.de, Kreismedienzentrum Germersheim, Schulstraße 4, in Bellheim, Telefon 07272 9598250, www.kreis-germersheim.de/medienzentrum. Die Materialien gibt’s auch digital auf der Website des Naturschutzverbands Südpfalz unter nv-s.de, E-Mailinfo@nv-s.de.