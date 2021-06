Die Polizei hat am Mittwochabend bei einer Kontrolle in der Landauer Straße in Bad Bergzabern einen 34-jährigen Autofahrer alkoholisiert am Steuer erwischt. Bei ihm wurde ein Wert von 1,8 Promille gemessen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein musste er abgeben.