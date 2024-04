Der Prozess zum Missbrauchsfall Edenkoben ist beendet. Das Landgericht Landau verurteilte den 61-jährigen Angeklagten am Donnerstagnachmittag zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und ordnete eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der mehrfach vorbestrafte Sexualstraftäter aus Neustadt am 11. September 2023 ein zehnjähriges Mädchen auf dessen Schulweg in Edenkoben entführte und es später in einer ehemaligen Papierfabrik in Lindenberg sexuell missbrauchte. Ein ausführlicher Bericht zur Urteilsverkündung folgt.