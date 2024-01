In einem Anwesen in der Landauer Straße in Rohrbach ist eine Mikrowelle in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall drei Personen durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr war zur Stelle, um die Flammen zu löschen. Die genaue Ursache des Brandes ist noch nicht ermittelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.