Am Samstag, 9. November, geht die Katapult in eine neue Runde: eine Berufs- und Bildungsmesse in der Landauer Festhalle. Von 10 bis 16 Uhr können sich Besucher bei mindestens 40 Ausstellern informieren, darunter bei einem der größten Arbeitgeber der Region, der BASF. Thorsten Karau, Geschäftsführer und Inhaber der veranstaltenden Red Braid Marketing GmbH rechnet bis zum Termin mit etlichen weiteren Unternehmen als potenziellen Arbeitgebern. Die Messe will insbesondere jungen Leuten dabei helfen, den für sie passenden beruflichen Bildungsweg oder Beruf zu finden. Dabei soll der persönliche Austausch mit den Ausstellern „die Gelegenheit bieten, wichtige Informationen für eine insoweit gute Entscheidung einzuholen“, erklärt Oberbürgermeister Dominik Geißler als Schirmherr der Messe. Die Katapult versteht sich als „Multichannel-Format“, bei dem sich Besucher und Aussteller digital und im persönlichen Gespräch vor Ort austauschen können. Außer Messeständen gibt es laut Veranstalter auch Vorträge und eher unterhaltsame Elemente wie einen Rennsimulator oder eine Fotobox. Karau rechnet mit bis zu 1000 Besuchern, vornehmlich Schüler, junge Berufseinsteiger oder auch Studienzweifler auf der Suche nach Praktika, Ausbildungsplätzen, dualen Studienangeboten, Studiengängen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie könnten mit einem breitgefächerten, branchenübergreifenden Angebot rechnen. Damit am 9. November alles reibungslos läuft, werden frühzeitig die Weichen gestellt. So bietet zum Beispiel die Online-Plattform Recruitingbase einen umfassenden Service für alle Teilnehmer.