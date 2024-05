Der weltweit tätige Automobilzulieferer Eberspächer hat Probleme mit der Transformation hin zur E-Mobilität. Das Unternehmen will noch in diesem Jahr mehr als 200 Stellen an seinen beiden pfälzischen Standorten in Herxheim und Landau abbauen. Das hat Eberspächer auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Mehr zum Thema lesen Sie hier