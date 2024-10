Nach einem Messerangriff auf zwei Männer im Sommer in Bad Bergzabern hat die Staatsanwaltschaft Landau jetzt Anklage gegen einen 29-jährigen Rumänen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Wie die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig mitteilt, wird dem Angeschuldigten zur Last gelegt, am 23. Juni gegen 6.30 Uhr vor einem Wohnhaus einem 29-Jährigen einen Stich in den Lendenbereich und einem 31-Jährigen einen Stich in den Brustbereich versetzt zu haben. Bei Zweitgenanntem soll er den Tod seines Opfers zumindest billigend in Kauf genommen haben. „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen waren der Angeschuldigte und die beiden aus Moldau stammenden Geschädigten am Vorabend der Tat jeweils mit einer Gruppe von Landsleuten unterwegs und lernten sich in einer Bar in Bad Bergzabern kennen“, erklärt Möhlig. „Bereits dort soll es aus nichtigem Anlass zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppen gekommen sein.“ Als die Gruppe der beiden Opfer später am Wohnanwesen des Beschuldigten vorbeikam, soll es erneut zu einem Streit gekommen sein, in dessen Zuge der 29-Jährige schließlich zugestochen haben soll. Der mutmaßliche Angreifer, der zunächst flüchtete, wurde noch am Vormittag des Tattages unweit des Tatorts festgenommen. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen hat er sich laut Möhlig bislang nicht geäußert. Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens muss nun das Landgericht Landau entscheiden.