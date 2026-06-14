Südpfalz Leserfotos der Woche: Die Südpfalz ist einfach wunderschön
Eine Burgruine auf den Kopf zu stellen, das ist Thomas Kramb aus Maikammer gelungen. Er nahm eine Glaskugel als Unterstützung, und schon war das alte Gemäuer umgedreht. Für die Redaktion ist dieses Motiv das „Leserfoto der Woche“. Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz in all ihrer Schönheit zeigen.
Mehr Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.
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Teilnahme
Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.