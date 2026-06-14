Die schöne Landschaft der Südpfalz entzückt auch unsere Leserfotografen. Noch schöner wird die Natur mit Wein. Nun suchen wir Ihre schönster Bilder aus unserer Heimat.

Eine Burgruine auf den Kopf zu stellen, das ist Thomas Kramb aus Maikammer gelungen. Er nahm eine Glaskugel als Unterstützung, und schon war das alte Gemäuer umgedreht. Für die Redaktion ist dieses Motiv das „Leserfoto der Woche“. Nun sind wir auf weitere tolle Fotos von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gespannt, die die Südpfalz in all ihrer Schönheit zeigen.

Mehr Aufnahmen unserer Leser finden Sie hier in der Bildergalerie.

Dieses Bild ist beim Weinpavillon in Nußdorf im Mai entstanden. „Das Phänomen Sonnenhalo ist selten und kommt vor, wenn sich Eiskristalle in 10 Kilometer Höhe spiegeln“, schreibt Thomas Neckenich aus Siebeldingen dazu. Foto: Thomas Neckenich/oho „Überall blüht es, schöne Farbtupfer in der wunderbaren Natur“, scheribt Beate Nrunner zu ihrem Foto. Foto: Beate Brunner/oho Auf dem Weinfrühling in Birkweiler an Pfingsten spiegelte sich der Hohenberg im Glas von Elke Bender. Foto: Elke Bender/oho Den Birkweiler Keschdebusch hat Dieter Bürklin vom „Rotliegenden“ aus fotografiert. Foto: Dieter Bürklin/oho „Auch ein Regentag hat seine schöne Seiten“, meint Beate Brunner, die diese Aufnahme in Kapsweyer gemacht hat. Foto: Beate Brunner/oho Das Gewitter über Landau zieht ab. Die Wolken werden vom Sonnenuntergang in ein magisches Rot gefärbt, zudem gibt es noch einen Regenbogen. „Das Foto besteht aus sieben Hochkantaufnahmen, gemacht mit der Drohne über Arzheim“, erklärt Florian Schmadel aus Arzheim. Foto: Florian Schmadel/oho Foto 1 von 6

Teilnahme

Zeigen Sie uns, wie Sie die Heimat im Frühlingszauber erleben. Schicken Sie Ihr Foto (bitte in möglichst hoher Auflösung und in Querformat) mit kurzen Angaben zu Motiv, Ort und Namen des Fotografen per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de. Vielleicht schafft Ihr Foto es schon bald in die nächste Auswahl.