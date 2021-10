Ein Mann wurde am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in der Landeckstraße beim Zigarettenholen zusammengeschlagen, teilt die Polizei mit. Der 36-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Beschreibung des Täters gibt es nicht. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.