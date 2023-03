Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Landauer Stadtrat zeigt sich offen für eine Kursänderung bei der Geothermie, will aber seine bisher kritische Haltung nicht einfach so über Bord werfen. Die Stadt hat gar kein Mitspracherecht, stellt der Oberbürgermeister klar, aber sie soll mit am Tisch sitzen.

Die Stadt steht vor der Entscheidung, ob sie von ihrer Forderung nach Stilllegung des Kraftwerks im Süden Landaus und Ablehnung einer dritten Bohrung abrückt, die sie unter dem Eindruck