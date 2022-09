Der Landauer Haushalt 2022 wird, anders als von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) erhofft, nicht ausgeglichen werden. Laut dem aktuellen Nachtragshaushalt, also einer Fortschreibung des ursprünglichen Plans, wird die Stadt mit einem Defizit von 2,6 Millionen Euro abschließen – und das trotz deutlich gestiegener Einnahmen (plus 4,6 Millionen Euro). Nach Angaben des Oberbürgermeisters überlagert der russische Angriffskrieg mit all seinen Folgen wie Lieferkettenproblemen, Energiekrise und Inflation die tendenziell positive Entwicklung. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 1400 Euro Ende Juni nimmt Landau die Spitzenstellung unter den kreisfreien Städten im land ein. Der Landesschnitt bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei knapp 5400 Euro.