Sieben Bushaltestellen hat die Stadtverwaltung Landau in diesem Jahr bereits barrierefrei ausgebaut. Damit sind jetzt 39 von 85 Haltestellen in Landau mit Blindenleitsystem und angehobenem weißem Bordstein ausgestattet. Wo möglich sei zudem in unmittelbarer Nähe eine Querungshilfe geschaffen worden, teilt die Stadtverwaltung mit. In den kommenden Wochen würden außerdem an den Haltestellen Hallenbad, Uni/Alter Messplatz, Queichheim Kirche und Johanneskirche neue Wartehallen aufgestellt. Der Ausbau der Haltestellen Paulusstift, Bethesda und Hallenbad (La Ola) auf jeweils beiden Straßenseiten sowie Uni/Alter Messplatz auf einer Seite hat rund 415.000 Euro gekostet. Bis zu 85 Prozent der Kosten werden vom Land übernommen. Bus fahren in Landau müsse vor allem für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung oder mit kleinen Kindern bequemer werden, sagte Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne). Eigentlich hätten laut Personenbeförderungsgesetz schon bis Anfang 2022 alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein sollen.