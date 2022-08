Ein Ladendiebstahl hat am Montagmittag für einen 48-Jährigen in Bad Bergzabern im Gefängnis geendet. In einer Tankstelle in der Weinstraße nahm der Mann laut Polizei zwei Dosen Bier im Wert von 4 Euro mit, ohne zu bezahlen. Als Beamte ihn kurz darauf schlafend in einem nahegelegenen Park fanden, stellten sie fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorliegt. Da er eine ausstehende vierstellige Geldsumme nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.