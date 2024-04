Wegen des Kurstadtlaufes des TV Bad Bergzabern wird der Parkplatz am Schloss am Samstag, 27. April, ab 9 Uhr sowie verschiedene Straßen in der Innenstadt zwischen 14 und 19 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Marktstraße, Königstraße, Poststraße, Untere Berggasse, Obere Berggasse, Pfarrgasse und Kirchgasse. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung weiter mitteilt, sind am Nachmittag zudem die Zeppelinstraße, die Herzog-Wolfgang-Straße und weiterhin die Königsstraße gesperrt.