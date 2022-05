Die Grünfläche des Kreisels am Bahnhof in Bad Bergzabern wird saniert und um eine Skulptur bereichert. Dafür wird ab Montag ein Teil des Kreisels zwischen Weinstraße und Kapeller Straße für den Verkehr gesperrt, wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt. Der Verkehr wird über die Weinstraße, Friedhofstraße und Steinfelder Straße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Ein Teil des Innenbereichs des Kreisels wird für die Sanierungsarbeiten als Arbeitsraum benötigt und gesperrt. Vom 9. bis 11. Mai werden Fundamentarbeiten ausgeführt. Vom 12. bis 16. Mai ist der Kreisel normal befahrbar. Vom 17. bis 21. Mai wird die Skulptur gestellt und der Innenbereich saniert.

Wegen der Teilsperrung werde es zu Einschränkungen im Busverkehr der Linien 252, 525, 540, 541, 543, 544 und 545 kommen, kündigt die QNV an. Wegen der Umleitung über die Friedhofstraße sei mit unplanbaren und im Fahrplan nicht abbildbaren Verspätungen und möglicherweise mit Anschlussverlusten am Bahnhof zu rechnen. Zudem könne die Linie 541 die Haltestelle Landauer Straße in Fahrtrichtung Bahnhof nicht bedienen. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Bahnhof mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.