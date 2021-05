Am Freitag führte die Polizei Bad Bergzabern an der B48 Geschwindigkeitskontrollen durch. Von insgesamt 100 kontrollierten Verkehrsteilnehmern überschritten 15 die Höchstgeschwindigkeit. Ebenfalls erwischte die Polizei Edenkoben Verkehrssünder. Bei einer Kontrolle in der Ruprechtstraße in Edesheim waren acht Fahrer zu schnell, in der Luitpoldstraße in Edenkoben wurden zwölf Fahrer sanktioniert. Fünf waren außerdem ohne Sicherheitsgurt, vier mit Handy und zwei mit ungesicherter Ladung unterwegs.