Ein 60-jähriger Autofahrer hat am Montag um 15.45 Uhr beim Einfahren in die Staatsstraße in Edesheim einen 69-jährigen Rennradfahrer übersehen, der auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, teilt die Polizei mit. Der Mann auf dem Rad zog sich dabei Prellungen am Oberkörper, an den Armen und am Knie zu. Der wirtschaftliche Schaden liegt bei 2000 Euro.