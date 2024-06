Proppenvolle Straßen und Gassen beim diesjährigen Landauer Kinderfest. Richtig viel wurde geboten – und gerne von den Kindern angenommen. Auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt beim fröhlichen Fest: das Entenrennen.

Glücklich strahlt die achtjährige Marie. Auf ihr Gesicht wird ja auch gerade ein bunter Schmetterling gemalt. Die Landauerin ist mit ihren Eltern und Großeltern im Schlepptau zum Kindertag in die Innenstadt gekommen. Sie hat auch schon Beute gemacht: Im mitgebrachte Stoffbeutel finden sich kleine Spielzeuge, ein Windrädchen und Farbstifte, wie Opa Heinz stolz zeigt. „Das ist schon toll, was hier geboten wird“, sind sich die Erwachsenen einig. Allerdings sei es stellenweise auch richtig voll – zu voll.

Ganz schön viel los am diesjährigen Kindertag. Foto: Iversen

Zum Beispiel an der Stiftskirche, bei der eine Bühne aufgebaut ist und junge Tänzerinnen der Tanzschule Tabea Grimm ihr Können zeigen. Viel Anerkennung bekommen sie für die Darbietung. An den Ständen drumherum werden Stofftaschen bemalt, Kinder-Tattoos geklebt und es gibt Süßigkeiten. Dort haben auch einige Landauer Kitas ihre Tische aufgebaut. Es gibt kaum ein Durchkommen, so groß ist der Andrang.

Rund 800 Ehrenamtliche

Ruhiger geht es dagegen in der Ostbahnstraße zu, wo ebenfalls Stände und eine Hüpfburg aufgebaut sind. Bagger-Aufkleber, Knick-Strohhalme und bunte Fähnchen sind heiß begehrt, frische Melonenstücke werden kostenlos ausgeteilt. Deutlich weniger los ist allem Anschein nach auch am Untertorplatz, wo Polizei, Rettungsdienst und ein Sportverein präsent sind. Im Vorjahr hatte es dort noch eng gedrängte Stände gegeben. Von Besuchern ist denn auch zu hören, dass es – zumindest gefühlt – auf dem Kindertag weniger Stände zu geben scheine als noch 2023. Laut Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer sind in diesem Jahr rund 70 Stände aufgebaut. Etwa 800 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen haben sich beim Kindertag engagiert.

Auch am Obertorplatz lockt eine Bühne mit Darbietungen tänzerischen Geschicks – hier die Schülerinnen und Schüler der Tanzschule Wienholt. Dazu gibt es noch Angebote des Technischen Hilfswerks und der Freiwilligen Feuerwehr. Aber das alles ist um 15 Uhr egal.

Spannender Zieleinlauf

Denn zu diesem Zeitpunkt ziehen die meisten Besucher Richtung Queich. Denn dort läuft auch in diesem Jahr das Entenrennen des Kinderschutzbunds Landau-SÜW. 4320 Entchen werden in den Bachlauf gekippt. Letztes Jahr hatte man noch Probleme mit Niedrigwasser, in diesem Jahr ist es dank der flotten Fließgeschwindigkeit der sonst trägen Queich eine Sache von wenigen Minuten, bis die ersten Entchen ins Ziel beim früheren Universum-Kinocenter kommen. Sie werden wie jedes Jahr von den Helfern des THW an Land gebracht. Die Sportler und Sportlerinnen des örtlichen Kanuvereins bilden die Nachhut.

Ihre Aufgabe ist es, die Hängengebliebenen und Nachläufer gen Zieleinlauf zu schubsen – während auf der Bühne schon in Beisein von Beigeordneter Lena Dürphold (CDU) die ersten Preise vergeben werden. Unter anderem ein Kindergrill, eine Schwimmbad-Dauerkarte, Karten für das Paw- Patrol-Musical oder eine Kinderwerkbank gilt es für die Leute abzuholen, die die Siegerlose haben. Gewonnen hat übrigens ein Entchen mit Taucherbrille vor einem Entchen mit weißer Kapitänsmütze – mehrere Führungswechsel auf den letzten Metern inklusive.

Wer nicht da war, aber prüfen möchte, ob er oder sie auch einen Preis abgeräumt hat, kann das wie üblich auf der Homepage des örtlichen Kinderschutzbunds unter kinderschutzbund-landau.de erfahren. Die Gewinne können dann rund vier Wochen lang jeweils Montag bis Mittwoch von 9 bis 13 Uhr beim Kinderschutzbund im Nordring 31 in Landau abgeholt werden.