Die Hortgruppe des katholischen Kinderhorts Heilig Kreuz im Landauer Nordring wird ab dem heutigen Freitag im Max-Slevogt-Gymnasium betreut. Das teilt das Bistum Speyer auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Hort hatte die Nutzung des dritten Stocks in seinem Stammgebäude im Nordring aus Brandschutzgründen untersagt bekommen. Bis die Probleme behoben sind, weicht die Gruppe mit 20 Kindern nun also in die Schule aus.