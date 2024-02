Für die Eltern von 20 Hort-Kindern im Landauer Nordring kam die Nachricht aus dem Nichts: Aus Brandschutzgründen ist die Nutzung des obersten Stocks untersagt. Die Kinder können nicht betreut werden. Wie geht es nun weiter?

Es ist der Schock für die Eltern von 20 Kindern: Dem Katholischen Kinderhort Heilig Kreuz im Landauer Nordring ist am Montag, 19. Februar, die Nutzung des obersten Stockwerks, direkt unter dem Dach, untersagt worden. Der Grund: Brandschutz. Denn zum obersten Stockwerk, in dem die 20 Kinder nach der Schule betreut werden, gibt es nur einen Zugang. Fluchtwege? Nein. Die Fenster sollten 90 Zentimeter breit sein, damit über 20 Menschen dort schnell evakuiert werden können. Sie sind aber nur einen halben Meter breit. Und das war’s. Keine weiteren Zu- und Ausgänge – abgesehen vom Treppenhaus. Auch die Fluchttreppe außen endet ein Stockwerk tiefer. Aus Sicht von Brandschützern ist das eine Falle.

Frust ist groß

Also gab es keine weitere Option, als die Nutzung zu untersagen, heißt es aus dem Landauer Rathaus. Und damit gibt es Probleme für die Eltern der betroffenen Kinder – bei der RHEINPFALZ haben sich mehrere berufstätige Väter und Mütter gemeldet. Denn bei diesen landet der Stress und die Belastung durch die sicher geglaubte, aber nun weggebrochene Betreuung der Kinder. Hört man den Eltern zu, ist der Frust auf die Stadt groß. Denn: Die Stadtverwaltung sei nicht konstruktiv und hilfreich mit dem Problem umgegangen. Von dort sei immer nur zu hören gewesen, was nicht geht, aber es habe keine Vorschläge gegeben, wie die Probleme zu lösen seien. Das jedenfalls hätte man aus dem Hort so gehört, berichten Eltern.

Die Hortleitung äußert sich selbst nicht, sondern verweist auf Anfrage der RHEINPFALZ auf die Pressestelle des Bistums Speyer. Wegen der Brandschutzauflagen dürfe ein Stockwerk bis zur Behebung der Mängel nicht genutzt werden, teilt das Bistum mit. Gebäudeträger sei die Stadt. Das Gebäudemanagement der Stadt werde sich an die Behebung der Mängel machen. Aber: Weil das Gebäude unter Denkmalschutz stehe, werde mit einer Dauer von rund drei Monaten gerechnet. Man sei „aktuell in gutem Austausch mit Stadt und Jugendamt“, schreibt das Bistum, und es hätten bereits Besichtigungen mehrerer Ausweichmöglichkeiten stattgefunden. „Es müssen noch letzte Details geklärt werden, aber wir sind optimistisch, dass wir zeitnah eine Lösung finden werden.“

Stadt weist Vorwurf zurück

Das Jugendamt stehe mit der Hortleitung und der Regionalverwaltung des Bistums in Kontakt, teilt die Landauer Stadtverwaltung dazu mit. Bereits nach Bekanntwerden der Schließung habe die Verwaltung Räume für die Übergangszeit vorgeschlagen. Nach mehreren Begehungen könne man nun fast Vollzug melden, sofern alle Beteiligte zustimmen, hieß es am Montag aus der Stadtverwaltung. Aber auch am Dienstag blieb die Vollzugsmeldung noch aus. So oder so, die Verwaltung sagt, dass es manchmal ein paar Tage dauern könne, bis Probleme gelöst sind. „Bis Ausweichräumlichkeiten bezogen werden können, braucht es halt immer Begehungen und ganz viele Genehmigungen, etwa der Unfallkasse und des Landesjugendamts“, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl. „Der Vorwurf, wir hätten nicht konstruktiv versucht, mitzuhelfen, das Problem zu lösen, ist daher natürlich sehr schade. Das Gegenteil war aus unserer Sicht der Fall und wir haben die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten auch als sehr gut und konstruktiv empfunden.“

Aber: Wie es nun weitergeht, bleibt in der Schwebe. Das ist vor allem für die betroffenen Eltern eine Katastrophe. Sie haben schließlich die Frage, wo sie ihre Kinder unterbringen, während sie arbeiten müssen.