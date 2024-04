Auf Einladung des SPD-Ortsvereins Landau und der Juso Hochschulgruppe Landau wird Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, am Freitag, 19. April, in der Bengels Bar in der Königstraße zu Gast sein. Von 15.30 bis 17.30 Uhr wird er unter dem Motto „Wir müssen reden“ mit dem Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Florian Maier, und der Vorsitzenden des SPD-Stadtverbandes, Paule Albrecht, über die Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni sprechen. Die Moderation der Gesprächs- und Fragerunde übernimmt Jennifer Braun, Co-Vorsitzende des Ortsvereins Landau. In einer Fragerunde können Gäste ihre Anmerkungen einbringen. Die Veranstaltung findet auf der Freisitzfläche der Bar statt. Bei Regenwetter wird sie in den Gloria Kulturpalast verlegt. Rückfragen an Jennifer Braun per E-Mail an jennifer@spd-ld.de.