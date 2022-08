Von 20. bis 23. August feiert die Gemeinde auf dem Schulplatz und im Laurentiusgarten ihre traditionelle Kerwe. Am Samstag sorgt das Gitarrenduo Christof und Ralf ab 17.30 Uhr für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag laden die beiden Kirchengemeinden um 10.30 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst im Laurentiusgarten ein. Anschließend bietet die Frauengemeinschaft im Pfarrheim Kaffee und Kuchen an. Für die Kinder ist um 17 Uhr eine kleine Dorfmeisterschaft vorgesehen. Montags ist der Kerweplatz ab 16.00 Uhr geöffnet und ab 19.30 Uhr lädt die Band „Sembre 4 ever“ zur musikalischen Unterhaltung ein. Am Dienstag gibt es die üblichen Freifahrten mit der „Reitschul“ für Kinder und weitere süße Überraschungen. Zum Kerweausklang am Dienstag spielt traditionell ab 19.30 Uhr die örtliche Musikkapelle. Für Essen und Trinken sorgt der Caterer Lutz mit täglich wechselnden Tagesessen und der Sportverein verwöhnt die Gäste mit verschiedenen Getränken und Flammkuchen. Die Weinstube Knauf und das Göcklinger Hausbräu haben zur Kerwe ebenfalls geöffnet.