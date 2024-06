Kurz vor der Fußball-EM ist es so weit: Gastronom und Boxstall-Chef Henry Bartsch bringt eine neue Gaststätte an den Start: das Kö11.

Damit geht ein recht langes Warten zu Ende. Die Gaststätte nebendran, das ebenfalls von Bartsch übernommene Kö13, die frühere Havanna Bar, hat bereits im März eröffnet. Der Betreiber ist damals davon ausgegangen, dass der Nachbarbetrieb wegen eines Wasserschadens zwar nicht gleichzeitig, aber immerhin kurz darauf auch öffnen könne – ein Trugschluss. Jetzt, drei Monate später, ist es so weit. Immerhin vor dem Start der EM, und das ist Bartsch wichtig. Schließlich wird das Kö11, das ehemalige Havanna Casino, wie angekündigt die erste rauchfreie Fußball-Kneipe in Landau sein. Bildschirme gibt es innen zwei – und außen einen, den das Team jeden Abend abhängen wird.

Außer den beiden Gaststätten in der Königstraße 11 und 13 betreibt Bartsch in Landau noch die Hexestub in der Trappengasse und das s’Eck in der Südstadt.

Termin

Die feierliche Eröffnung des Kö11 in der Königstraße 11 in Landau ist Miwwoch um 16 Uhr.