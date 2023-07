Ein 55-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montag gegen 14.10 Uhr bei einem Sturz auf dem Weg auf der B38 von Schweigen-Rechtenbach nach Oberotterbach verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 67-jähriger Jaguar-Fahrer in die Gegenrichtung und wollte auf Hohe der Einmündung zum Haftelhof im Kurvenbereich eine Kehrmaschine überholen. Der entgegenkommende Motorradfahrer erschrak sich und verlor die Kontrolle über sein Gefährt. Beim Sturz verletzte er sich leicht. Der Schaden am Motorrad liegt laut Polizei bei rund 3000 Euro.