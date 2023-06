Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch ist heißer Kandidat für den Posten des Sparkassenpräsidenten Rheinland-Pfalz. Das könnte bedeuten, dass er ab Januar 2023 in Mainz arbeitet und die Landauer vorzeitig an die Wahlurne gerufen werden.

Geht der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch neue Wege und stellt sich nicht in Landau zur Wiederwahl für eine neue Amtszeit ab 2024? Überraschend platzte die Nachricht in die Wochenendruhe, dass der Christdemokrat neuer Präsident des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz werden soll. Eigentlich wird die Stelle erst zum 1. April 2023 frei. Aber die jetzige Präsidentin und ehemalige Landrätin Beate Läsch-Weber (CDU) möchte nach Informationen der RHEINPFALZ früher aufhören. Demnach wäre der Stuhl bereits im Januar 2023 frei.

Was sagt Thomas Hirsch dazu? Erst einmal wenig. Es heißt, er habe am Dienstag, 2. November, den Landauer Stadtvorstand informieren wollen. Doch solche Neuigkeiten lassen sich nur schwer unter der Decke halten. Der 54-Jährige wollte die Nachricht am Sonntag gegenüber der RHEINPFALZ nicht kommentieren. „Es ist richtig, dass aktuell das Besetzungsverfahren für die Nachfolge von Präsidentin Läsch-Weber läuft. Zu dem laufenden Verfahren möchte ich mich derzeit nicht äußern“, betonte er. Die Wahl ist auf den 14. Dezember terminiert.

Was ist mit dem Deal?