Spiel mich! Dazu fordern seit Samstag für vier Wochen vier Klaviere die Passanten in der Landauer Innenstadt auf. Die Aktion sei auch sofort angenommen worden, berichtet die Pressestelle der Stadt: Es haben sich direkt Menschen an die Klaviere gesetzt. Sie stehen an der Gerberstraße 12a vor Engbers, an der Ecke Marktstraße 42/Mönchsgasse vor Hemd und Weste, an der Marktstraße 35 vor der Markt-Apotheke und in der Badstraße vor der VR-Bank. Die Firmen sind auch gleichzeitig die Klavierpaten, die sich um die Musikinstrumente kümmern und sie unter anderem über Nacht nach drinnen befördern. Die Aktion Spiel mich! stamme aus England. Ursprung war wohl ein beim Sperrmüll rausgestelltes Klavier, so Stadtsprecherin Sandra Diehl weiter. Die Kulturabteilung der Stadt wird bei der Aktion unterstützt von der Kreismusikschule unter Adrian Rinck und dem Musikhaus Schlaile, das bereits in einem Newsletter angekündigt hat, die Klaviere nach der Aktion vergünstigt verkaufen oder vermieten zu wollen.