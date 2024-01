Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Südpfälzerin leert in ihrem Heimatort ehrenamtlich die öffentlichen Toiletten der Vierbeiner und entsorgt den Abfall dann privat. Warum tut sie sich das an? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie sich über das Abfallverhalten von so manchem Mitmenschen immer wieder mal tierisch ärgert.

Als Sandra Michler sich dieser Tage mit ihrem Lastenfahrrad der grünen Hundekotstation nähert und von weitem schon sieht, was da raus hängt, platzt ihr schier der Kragen. Jemand