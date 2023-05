Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Darf eine Rechtsextreme Kinder unterrichten? Diese Frage stellen sich seit Wochen viele Landauer. In zwei Briefen an Oberbürgermeister Thomas Hirsch und den Landtagsabgeordneten Peter Lerch (beide CDU) hat sich Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) geäußert. Derweil zeigt Myriam Kern Kritiker an.

Hubig, ihr Ministerium und die Leitung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sähen das Handeln und Reden der rechtsextremen Landauer Förderschullehrerin Myriam Kern „mit großer