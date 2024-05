„O’zapft is!“, rufen die Bayern – in Kaiserslautern hingegen, im Herzen der Pfalz, klappt das auch ohne die obligatorische Erinnerung ganz gut, da geht’s sofort ans Glas. Freibier für alle! Stolze sechs Schläge brauchte Marktmeister Dietmar Keller am Freitagabend, um mit dem traditionellen Fassbieranstich auf dem Messeplatz die Lautrer Maikerwe zu eröffnen. Dann, gegen 19.15 Uhr, spritzte und sprudelte der goldene Gerstensaft – während Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) fleißig zapfte. „Das war das erste Mal, dass ich so ein Holzfass angeschlagen hab’. Das ist um einiges schwieriger als bei denen aus Blech“, sagte Keller zu seiner Entschuldigung, vergaß jedoch auch das Augenzwinkern nicht.

Dass Kimmel als Stadtchefin nicht selbst den Hammer schwang, sorgte bei einigen Gästen im Lössel-Zelt für einen Moment der Verwunderung. In ihrer Ansprache aber begründete die Politikerin Kellers Vortritt mit den charmanten Worten: „Die Ehre des Fassbieranstichs gebührt dem Marktmeister.“ Bitteschön! Auf elf Tage mit Fahrattraktionen, Fressbuden, Süßigkeiten und Party dürfen sich die Lautrer also wieder freuen. „Es wird großartig“, rief Kimmel zum Auftakt ins Mikro. „Hier ist immer was geboten!“