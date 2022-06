Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden auf dem Parkplatz bei der Sparkasse und in der Königstraße zwei Straßenlaternen und ein Verkehrszeichen beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.