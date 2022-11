Am letzten Novemberwochenende findet die Ausstellung „Hobby und Kunst“ im Festspielhaus in Niederhorbach statt. In vorweihnachtlicher Atmosphäre werden unter anderem Vintage-Kleinmöbel, Strickarbeiten, Keramik, Holzdeko oder Leinenbeutel mit Wunschmotiven angeboten. Die Landfrauen sorgen für den Kuchen zum Kaffee. Die Gewinner der Lose der Tombola für den guten Zweck werden am Sonntag um 17 Uhr bekanntgegeben. Der Hobby- und Kunstmarkt beginnt am Samstag um 14 Uhr und ist dann bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr.