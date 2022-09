Beim 15. Haiti-Lauf sind am Sonntag im Goethepark 70 Läufer an den Start gegangen. Runde um Runde haben sie so Spenden für das Kinderdorf in Gonaïves gesammelt. Wie der Verein Lebensmission Haiti mitteilt, liefen auch viele Ehrenamtler der Evangelischen Allianz mit. Haiti selbst steht wieder in internationalen Schlagzeilen. Das Land blieb nach der Ermordung des Präsidenten 2021 politisch instabil. In der vergangenen Woche gab es Demonstrationen. Die Bevölkerung fordert die Abdankung des selbsternannten Premierministers und Wahlen. Nicht überall läuft dies friedlich ab. Der Lauf vor Ort in Gonaïves musste kurzfristig verschoben werden. 20.000 Euro an Spenden für das Kinderdorf sind laut Lebensmission Haiti bereits sicher. Der definitive Spendenstand werde am Freitag auf der Website www.haiti-lauf.de veröffentlicht. Infos auch unter www.lebensmission-haiti.org.