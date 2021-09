Das Heimatshoppen geht in die nächste Runde. Diesmal sind aus der Südpfalz 160 Unternehmen aus acht Ortschaften dabei. Was die Heimat-Shopper erwartet.

Schaufensterwettbewerbe, Kerwe-Aktion, Zauberwettbewerb: Die acht Heimatshoppen-Gemeinden haben an diesem Wochenende vielfältige und ganz unterschiedliche Aktionen geplant. Dabei sind neben Bad Bergzabern, Bellheim, Edenkoben, Herxheim, Kandel und Wörth auch einzelne Unternehmen aus Landau und Ottersheim, teilt die Industrie- und Handelskammer Pfalz (IHK) mit. Und die Betriebe wollen Freitag und Samstag einiges bieten.

„Edenkoben verzaubert“

So lockt Bad Bergzabern mit einem Schaufensterwettbewerb sowie einem Stadtrundgang, bei dem die Innenstadtgeschäfte verschiedene Workshops anbieten.

In Wörth präsentiert sich der Gewerbeverein mit einem Stand auf der örtlichen Kerwe, und in Edenkoben gibt es unter dem Motto „Edenkoben verzaubert“ einen Zauberwettbewerb.

Die Herxheimer Gewerbebetriebe haben für ihre Gäste ein gemeinsames Gewinnspiel „Herxemer Heimat Shopper“ ins Leben gerufen. Dabei können Kunden bei jedem Einkauf ein Los ausgefüllt werden. Die Lose aller teilnehmenden Unternehmen werden anschließend gemischt, jedes Ladengeschäft zieht seine Gewinner und vergibt die jeweiligen Preise aus dem eigenen Sortiment.

Kofferversteigerung für Hochwasser-Opfer

In Kandel legen sich die Händler besonders ins Zeug. Dort stehen die diesjährigen Aktionstage unter dem Motto „Begegnungsorte schaffen – Innenstadt beleben“. Mit großen Obstbäumen werden kleine Wäldchen als Begegnungsorte in der Innenstadt geschaffen, die mit Sitzhockern aus Holz zum Innehalten, Verweilen und sozialen Austausch ermuntern sollen. Die Hauptstraße wird mit bunten Gießkannen, den Heimatshoppen-Tüten und -Postkarten sowie Riesentüten dekoriert. Am Freitagabend wird die Aktion #kandlerkoffer mit einer öffentlichen Versteigerung beendet. Bestückt mit verschiedenen Kleinigkeiten der Kandeler Geschäftswelt, machten sich mehrere Koffer in den vergangenen Wochen auf die Reise durch die Stadt. Jeder durfte sich etwas herausnehmen und musste dafür etwas anderes hineinlegen. Anschließend wurde der Koffer weitergegeben. Der Erlös der Versteigerung wird an die Hochwasserhilfe Ahrtal gespendet.

Aufmerksamkeit für Angebot der lokalen Betriebe

Alle teilnehmenden Händler sowie Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe werden die Kunden mit kleinen Präsenten, Verkostungen, Rabattaktionen sowie weiteren schönen Aktionen überraschen und ihnen so die Attraktivität und Vielfältigkeit ihrer Innenstadt vor Augen führen, wirbt die IHK weiter für die Aktion.

Mit den Aktionen will der regionale Handel auf die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort hinweisen – gerade in der Corona-Pandemie ist die Aktion eine wichtige Werbemöglichkeit für den sowieso schon durch die Online-Konkurrenz unter Druck stehenden stationären Handel. „Wer vor Ort einkauft, stärkt die Innenstädte und sorgt damit für lebendige und attraktive Zentren mit einer hohen Lebensqualität. Durch die massiven Einschränkungen der letzten eineinhalb Jahre ist es jetzt besonders wichtig, ein Zeichen für das lokale Angebot der Betriebe zu setzen“, heißt es in der Mitteilung. Die Aktion der IHK wird bis Mitte Oktober verlängert.