Das Haus Südstern feiert am heutigen Samstag seinen 17. Geburtstag. Ab 15 Uhr geht es im Garten der Weißenburgerstraße 30 in Landau mit einem Kinder-Spieletreff und Parcours los. Ab 16 Uhr liefert der Hauskreis von Kaspar einen Impuls. Der Verein für Toleranz und Menschlichkeit Südpfalz bietet ab 17 Uhr selbst gemachte vegane Speisen an. Dazu gibt es von mit dem Südstern befreundeten Winzern zahlreiche Weine. Ab 18.30 Uhr zeigt Südstern-Chef Armin Schowalter einen Jahresrückblick. Toffge & Brösel legen ab 19 Uhr auf.