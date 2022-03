Gleich mehrere Fahrzeuge sind in den vergangenen Tagen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Motorrad der Marke Harley-Davidson im Wert von rund 35.000 Euro mit Mainzer Kennzeichen vom Gelände eines Hotels in der Bad Bergzaberner Kurtalstraße gestohlen. In Schweigen-Rechtenbach wurde zwischen Sonntag, 13. März, und Samstag ein auf einem Betriebsgelände in der Kirchstraße abgestellter Motorroller der Marke Piaggio Vespa GTS 300 entwendet.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Am Samstag wurde zwischen 8 und 10 Uhr in der Landauer Sudetenstraße gegenüber der Hausnummer 22 geparkter silberfarbener Motorroller gestohlen. Hinweise in diesem Fall an die Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.