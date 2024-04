Der amtierende Ortsbürgermeister von Münchweiler am Klingbach, Hans-Peter Carius, stellt sich am 9. Juni erneut zur Wahl. Laut Mitteilung möchte Carius die Geschicke der kleinsten Gemeinde in der Verbandsgemeinde Annweiler mit dem neu gewählten Gemeinderat für die nächsten fünf Jahre auch weiterhin lenken.