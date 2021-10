Wegen Straßenarbeiten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Göcklingen ergeben sich ab Montag Einschränkungen im Busverkehr der Linien 531 und 540, die zwischen Landau und Annweiler beziehungsweise Bad Bergzabern verkehren. Bis voraussichtlich Ende November werden die Haltestellen Oberdorfplatz und Rathaus nicht angefahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die am östlichen Ortseingang in Richtung Heuchelheim eingerichteten Ersatzhaltestellen auszuweichen. Sie sollten sich dabei an den Abfahrtszeiten orientieren, die sonst für die Haltestelle Rathaus angegeben sind.